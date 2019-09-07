Пенсионерка из Приозерска ударила мужа ножом и позвонила в полицию

Пенсионерка из Приозерска ударила мужа ножом и позвонила в полицию
Женщина заявила, что ударила сожителя ножом из-за неприязни. Фото: pixabay.com

В полицию обратилась 61-летняя жительница Приозерского района Ленобласти. Женщина призналась, что ударила гражданского мужа ножом.

Звонок от пенсионерки поступил в правоохранительные органы вечером 6 сентября. Женщина сообщила, что напала на 56-летнего сожителя из-за внезапно возникшей неприязни.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Зеленой в городе Приозерске. Мужчина был госпитализирован. Состояние пострадавшего не уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемая была задержана на месте. Для неё избрана мера пресечение — подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпинском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего мужчину. Он утверждает, что его кухоным ножом ударил старший брат.

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