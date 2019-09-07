В Петербурге открылся мировой турнир по танца на колясках

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге прошло открытие международных соревнований «Кубок мира – Кубок Континентов 2019 по танцам на колясках».

Участие в нем примут 150 танцоров из России и 19 стран мира. В этом году в рамках Кубка впервые на международном уровне пройдут турниры среди детей 7-12 лет. Еще одна новинка этого года — секция «Родитель и ребенок».

Танцы на колясках, как отметила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, зародились в 60-х годах в Великобритании как один из методов реабилитации людей с ограниченными возможностями. В Россию танцы на колясках пришли в 1997 году. Родоначальником этого направления стал Петербург.

«Сегодня более 5 тысяч человек в 40 странах занимаются этим благороднейшим видом спорта как на любительском, так и на профессиональном уровнях», — сказала Митянина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший сотрудник спецназа «Тайфун» инвалид-колясочник Николай Евтух совершил восхождение на Эльбрус.