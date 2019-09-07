Покорившего Эльбрус инвалида-колясочника наградили медалью за доблесть

Бывший сотрудник спецназа «Тафун» инвалид-колясочник Николай Евтух удостоен медали «Доблесть и отвага». Ведомственную награду ему вручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время поездки в Петербург.

Николай Евтух в августе этого года вместе с боевыми товарищами совершил восхождение на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Группе удалось покорить высоту в 5,6 метров. На вершине они водрузили флаг Следственного комитета России.

«Ведомственных наград и благодарностей также были удостоены участники группы, оказавшие помощь и поддержку Николаю Евтуху в восхождении на вершину горы», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Евтух в этом году пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ и приступил к обязанностям в качестве старшего методиста. Инвалидность мужчина получил 19 лет назад в боях с бандформированиями в Чеченской Республике.