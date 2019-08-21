Ленобласть исполнила мечту майора в отставке, освобождавшего село Комсомольское

Житель региона вместе с сослуживцами по отряду отправился покорять Эльбрус, установив там флаг.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает дорожный комитет Ленинградской области. Кавалер ордена Мужества Николай Евтух мечтал взойти на Эльбрус и ему это удалось. Он отправился в поход в составе группы из восьми человек. Подъем занял почти неделю – какое-то время понадобилось на акклиматизацию. С погодой экстрималом не очень повезло – была метель, а порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Взобравшись на вершину, группа поставила там флаг «Союза дорожников», который и помог операции состоятся.

Напоминаем, что Николай Евтух участвовал в одном из ключевых эпизодов Чеченской войны. Он и его сослуживцы освободили село Комсомольское от банды Руслана Гелаева.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы, пропавшие на Эльбрусе, нашлись самостоятельно.