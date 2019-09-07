В Ленобласти убили юную официантку в кафе

В Ленобласти убили юную официантку в кафе
Мужчина убил девушку из ревности. Фото: Pixabay

Причиной стала банальная ревность – девушка скончалась на месте из-за серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщает «Пятый канал», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в Приозерском районе Ленинградской области в одном из кафе. Молодой человек и юная официантка состояли в отношениях. Из-за чувства ревности он набросился не на соперника, а на собственную возлюбленную – он нанес ей несколько ножевых ранений. Ей не успели помочь врачи – она скончалась прямо на рабочем месте. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что неизвестный напал на повара в парке имени Есенина. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Неизвестный настиг женщину около 00:30 и, угрожая ножом, отобрал у неё телефон. С места происшествия злоумышленнику удалось скрыться.

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