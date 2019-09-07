Неизвестный напал на повара в парке имени Есенина

Неизвестный напал на повара в парке имени Есенина
Нападение произошло ночью в парке имени Есенина. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Полиция Невского района Петербурга расследует дело о разбое. Неизвестный напал на 33-летнюю женщину в парке имени Сергея Есенина на улице Дыбенко.

Пострадавшая работает поваром в одном из сетевых ресторанов города, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Неизвестный настиг женщину около 00:30 и, угрожая ножом, отобрал у неё телефон. С места происшествия злоумышленнику удалось скрыться.

Полиция принимает меры по поиску нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 45-летнего безработного мужчину. Его подозревают в краже телефона стоимостью 27 тыс. 900 рублей у 72-летнего туриста из Восточной Азии. По версии следствия, мужчина вытащил телефон из рюкзака иностранца на Казанской площади.

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