Неизвестный напал на повара в парке имени Есенина

Полиция Невского района Петербурга расследует дело о разбое. Неизвестный напал на 33-летнюю женщину в парке имени Сергея Есенина на улице Дыбенко.

Пострадавшая работает поваром в одном из сетевых ресторанов города, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Неизвестный настиг женщину около 00:30 и, угрожая ножом, отобрал у неё телефон. С места происшествия злоумышленнику удалось скрыться.

Полиция принимает меры по поиску нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 45-летнего безработного мужчину. Его подозревают в краже телефона стоимостью 27 тыс. 900 рублей у 72-летнего туриста из Восточной Азии. По версии следствия, мужчина вытащил телефон из рюкзака иностранца на Казанской площади.