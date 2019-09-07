У 72-летнего туриста на Казанской из рюкзака вытащили телефон

У 72-летнего туриста на Казанской из рюкзака вытащили телефон
Подозреваемый в краже у Казанского собора задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 72-летний турист из Восточной Азии стал жертвой злоумышленников. У мужчины вытащили телефон недалеко от Казанского собора.

Подозреваемый в краже задержан, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 45-летний безработный мужчина. Ранее злоумышленник был неоднократно судим.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 августа в районе 7:25 утра. На Казанской площади злоумышленник залез в рюкзак 72-летнего туриста и вытащил телефон. Ущерб оценивается в 27 тыс. 900 рублей.

Телефон был обнаружен и изъят у подозреваемого при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что утром 28 августа на Казанской площади у пожилой туристки из Восточной Азии похитили деньги. К ней подошли двое мужчин с электрошокером.

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У 72-летнего туриста на Казанской из рюкзака вытащили телефон
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