При землетрясении в Китае погиб один человек, еще 29 пострадали

При землетрясении в Китае погиб один человек, еще 29 пострадали
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Фото: pixabay

В результате землетрясения в юго-западной провинции Сычуань оказались разрушены 17 домов и еще 215 серьезно повреждены. Подземные толчки магнитудой 5,4 унесли жизнь одного человека.

Согласно данным Центрального телевидения Китая в уезде Вэйюань, состояние двоих пострадавших от землетрясения оценивается как тяжелое, они находятся в больнице. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Землетрясение также ощущалось и в других городах. Так, в городе Чунцин отменили более 10 поездов. Сейчас проверяется состояние железнодорожного полотна.

Землетрясение ударило по уезду Вэйюань городского округа Нэйцзян в 06:42 по местному времени (01:42 по мск). Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км, их зафиксировали в нескольких населенных пунктах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что землетрясение в Азербайджане достигло отметки 4.9.

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