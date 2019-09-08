Самая большая школа России введена в эксплуатацию в Москве

Самая большая школа России введена в эксплуатацию в Москве
Школа построена на территории более 40 тысяч квадратных метров. Фото: pixabay

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ достроили самую крупную школу страны.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, недавно достроенная школа в Москве, считающаяся самой большой на территории России, уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новая школа построена на территории более 40 тысяч квадратных метров, раньше там находилось автомобилестроительное предприятие «Завод имени Лихачева» (ЗИЛ). Здание образовательного учреждения построено в рамках ЖК «Зиларт», возводимого группой ЛСР.

Школа готова принять 2,5 тысячи учеников. На базе учебного заведения в числе прочего будет работать детский технопарк «Кванториум», в котором школьники будут обучаться по различным образовательным программам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что идею Грефа обойтись в школах без экзаменов поддержали вяло.

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