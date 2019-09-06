Идею Грефа обойтись в школах без экзаменов поддержали вяло

Более половины россиян (58%) не хочет отмены школьных экзаменов, выяснилось при опросе сервиса SuperJob. За отмену школьных экзаменов выступили 28% опрошенных. При этом женщинам идея отмены экзаменов нравится больше, чем мужчинам: 31% и 24%. Мнение россиян по поводу экзаменов также зависит и от их возраста: люди, кому за 45 отмену экзаменов не поддержали почти совсем (18% — за), а вот поколение помоложе, кому до 34 более лояльно отнеслись к идее отмены. Экзамены служат источником серьезного стресса для школьников, особенно ЕГЭ, что плохо может сказаться на здоровье детей, считают сторонники отмены экзаменов. Более сурово настроенные россияне которые высказались за сохранение экзаменов считают, что оценка уровня полученных в школе знаний необходима. Правда, они также склоняются к мысли, что, возможно, есть смысл подумать о возвращении экзаменов «советского образца».

Ранее, в Gazeta.SPb была публикация, что россияне считают ЕГЭ хуже, чем экзамены старого образца.