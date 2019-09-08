«Дориан» оставил без света более 500 тыс. человек в Канаде

Порядка полумиллиона жителей трез провинцию на юго-востоке Канады остались без электричества из-за урагана «Дориан», пришедшего с территории США. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщает телеканал CTV, ссылаясь на данные Национального метбюро, ураган принес в провинции сильные проливные дожди и ветер, дующий с порывами до 43 м/c. В районах страны, находящихся на юго-восточном побережье, поступают сотни сообщений о деревьях, поваленных на землю или сорванных крышах зданий. В одной из провинций ветер повалил большой строительный кран, он обрушился на стройку.

Урагану «Дориан» все еще присвоена вторая степень из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Канадские власти направят в регион 700 военнослужащих для устранения последствий стихии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ураган «Дориан» выбросил на пляжи Флориды пакеты с кокаином.