Ураган Дориан выбросил на пляжи Флориды пакеты с кокаином

Ураган Дориан выбросил на пляжи Флориды пакеты с кокаином
Полицию вызвал турист, гулявший по пляжу. Фото: pixabay.com

В каждой посылке лежало около 1 кг наркотика — у полиции ушло несколько часов, чтобы найти все.

На пляжах Флориды нашли несколько пластиковых пакетов с кокаином. Мимо штата движется ураган Дориан: бушуют ветер и дожди, волны достигают высоты в несколько метров.

Полиция Мельбурна спешно выехала к парку Пляж Парадайз после звонка туриста, сообщает CBSNews 5 сентября. Содержимое пакетов отправили на экспертизу — в лаборатории подтвердили, что в пакеты действительно положили кокаин. В каждом пакетике лежало около 1 кг наркотика. На то, чтобы найти все 25 посылок, у полицейских ушло несколько часов.

Полиция пока не поделилась соображениями насчет того, откуда взялись пакеты. Не исключено, что несколько “посылок” не удалось найти и “товар” мог попасть в дурные руки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что птичьи экскременты на автомобиле приняли за кокаин.

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