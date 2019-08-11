Птичьи экскременты на машине приняли за кокаин в США

Птичьи экскременты на машине приняли за кокаин в США
Водитель оправдывался, что не успел счистить следы. Фото: pixabay.com

Полевая экспертиза показала, что на машине остались следы наркотика.

Американца обвинили в хранении кокаина. Житель южной Джорджии заявил, что полиция взяла птичьи экскременты в качестве улики.

Полиция округа Салюда сообщила, что американца Шая Вертса остановили за превышение скорости. На автомобили заметили два белых пятна: полицейские приняли их за следы кокаина. Водитель оправдывался, что его машину пометили птицы и он еще не успел счистить загрязнение, сообщает The Savannah Morning News.

Слова мужчины не убедили представителей закона и они на месте провели полевую экспертизу, которая показала, что найденное вещество — действительно кокаин. Мужчину задержали за хранение наркотиков. Однако позже более сложное лабораторное исследование опровергло результаты первого и обвинение сняли. Американца все равно оштрафуют за превышение.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Шлиссельбурге нашли наркоторговца с 10 кг товара.

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Птичьи экскременты на машине приняли за кокаин в США
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