Наблюдателя пытались не пустить на избирательный участок в Петербурге

Наблюдателя пытались не пустить на избирательный участок в Петербурге
В УИК № 2144 выборы проходят в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Нарушение произошло в участковой избирательной комиссии 358 в Выборгском районе.

В УИК 358 на Новороссийской улице, 48, пытались запретить вход для наблюдателя из Школы молодого политика. По словам самого молодого человека, в УИК ему сказали, что его имя не числится в списках наблюдателей. Ему разрешили пройти внутрь только после того, как он показал комиссии копию списка. Об этом в GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, сообщили представители Школы молодого политика.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на 134-й УИК военных перепутали с нарушителями. Военнослужащих Академии тыла и транспорта интернет-пользователи сочли «моряками», не имеющими избирательного права.

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