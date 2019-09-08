Выборы на 105-ом УИК идут нормально, просто пришли моряки

Петербуржцы голосуют целыми семьями и делают совместные фото после процедуры.

Выборы на 105-ом участке проходят спокойно и без нарушений. Представитель УИК на Васильевском острове объяснила причины длинной очереди на месте.

Пользователи Сети забеспокоились, увидев на выборах очередь в 30 человек. Наталья Гладких рассказала утром 8 сентября, что рядом с участком расположена военная академия — группа моряков пришла проголосовать перед уходом в рейс.

Гладких заявила, что на выборы приходят целыми семьями и делают фото после голосования.

Избирательные участки останутся открытыми до 8 часов вечера — у жителей Санкт-Петербурга есть 12 часов на реализацию избирательного права. Примерно 3,8 млн человек могут прийти и проголосовать как за кандидата в губернаторы, так и за кандидатов в муниципалы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов проголосовал на выборах губернатора.