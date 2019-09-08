Беглов проголосовал на выборах

На избирательном участке по адресу Кораблестроителей, 21 Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора, проголосовал за выбранного претендента.

Кандидат в губернаторы заполнил бюллетень и выразил свое мнение, что выборы должны быть честными и чистыми, достойными города.

Напомним, что в выборах в губернаторы Санкт-Петербурга участвуют Михаил Амосов, Александр Беглов и Ирина Тихонова. Также проводятся выборы депутатов муниципальных округов.

Избирательные участки, количеством более двух тысяч, открыли свои двери для избирателей в это воскресенье, 8 сентября, в 8:00 и будут принимать голоса до 20:00.

Ранее GazetaSPb сообщала о первом нарушении, зафиксированном на выборах. На лобовом стекле автомобиля была обнаружена агитационная листовка, направленная против одного из кандидатов.