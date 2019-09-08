На выборах в Петербурге произошло первое нарушение

Отдать свой голос петербуржцы могут даже в Москве, Ленинградской или Псковской областях. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Отдать свой голос петербуржцы могут даже в Москве, Ленинградской или Псковской областях. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

8 сентября, в Единый день голосования, на лобовом стекле автомобиля обнаружили листовку с агитацией против одного из кандидатов. К началу выборов нарушение было устранено.

Инцидент произошел рядом с избирательным участком УИК 770 в Кировском районе Санкт-Петербурга. Агитационную листовку заметили участники внепартийного проекта Школа Молодого Политика, выступающие в роли наблюдателей. По информации издания Мойка78, непорядок быстро устранили.

Напоминаем, что GazetaPb сообщала — в Петербурге стартовали выбора губернатора города и муниципальных депутатов. Избирательные участки начали свою работу с 8 утра. Трое кандидатов претендуют на то, чтобы возглавить город, и еще 1500 кандидатов избираются в 110 муниципальных образований Петербурга. Отдать свой голос за выбранную кандидатуру можно по месту регистрации.