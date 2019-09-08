За 2 часа явка на выборах в Петербурге не превысила 2%

Свыше 70 тысяч петербуржцев воспользовались избирательным правом к 10 часам утра.

В Санкт-Петербурге продолжают идти выборы губернатора и муниципальных депутатов. Уже известны первые результаты явки: за первые 2 часа своим правом воспользовались около 70 тысяч человек, то есть меньше 2% от всего числа петербуржцев, обладающих избирательным правом.

Данные о явке на 10 часов утра представили сотрудники Горизбиркома 8 сентября. Всего в Петербурге около 3,8 млн человек имеют право прийти и отдать свой голос. Избирательные участки сегодня проработают до 20 часов. Всего в Санкт-Петербурге имеется 1944 участка.

На пост губернатора претендуют Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на 46 участках можно проголосовать по месту пребывания — несколько участков открылись даже в СИЗО.