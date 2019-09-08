Наблюдатели опровергли подарки на УИК в “Екатерингофском”

Наблюдатели опровергли подарки на УИК в “Екатерингофском”
В Петербурге выбирают свыше 1,5 тысяч муниципальных депутатов. Фото: Baltphoto

Молодым людям, которые пришли на выборы в первый раз, не дарили обложки для паспортов.

Представители оппозиции заявили, что молодежи, которая в первый раз пришла проголосовать на участок 55 МО “Екатерингофский” дарили обложки на паспорт с цитатой действующего лидера администрации МО.

Как стало известно GazetaSPb 8 сентября, наблюдатели опровергли сообщения о таких подарках.

Стоит отметить, что ИКМО “Екатерингофский” стало центром многочисленных скандалов в ходе подготовки к муниципальным выборам. В этом округе в качестве кандидатов зарегистрировались глава штаба Навального Александр Шуршнев и несколько других оппозиционных кандидатов. Горизбирком советовал членам ИКМО уволиться, о чем GazetaSPb ранее сообщила.

Всего в Петербурге выбирают около 1,5 тысяч депутатов в 110 муниципальных округах.

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