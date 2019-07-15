ГИК посоветовал членам ИКМО “Екатерингофский” уволиться

От избирательной комиссии потребовали все бланки о регистрации и отказах в ней.

Горизбирком Санкт-Петербурга потребовал от ИКМО “Екатерингофский” показать решения о регистрации кандидатов и отказах от регистрации. ИКМО должно было сдать нужные бумаги до полудня понедельника 15 июля.

Членам ИКМО предложили уволиться за незаконные отказы. Глава СПБИК Виктор Миненко пообещал оперативно найти правовые основания для аннулирования решений комиссии.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября — а сейчас ИКМО регистрируют кандидатов. В Северной столице могут смениться около 1,5 тысячи кандидатов. ИКМО “Екатерингофское” находится в лидерах по числу нарушений процедуры регистрации кандидатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ГИК поддержал идею Беглова об изменении процедуры выборов.