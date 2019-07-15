ГИК посоветовал членам ИКМО “Екатерингофский” уволиться

8 сентября в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Фото: pixabay.com
8 сентября в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Фото: pixabay.com

От избирательной комиссии потребовали все бланки о регистрации и отказах в ней.

Горизбирком Санкт-Петербурга потребовал от ИКМО “Екатерингофский” показать решения о регистрации кандидатов и отказах от регистрации. ИКМО должно было сдать нужные бумаги до полудня понедельника 15 июля.

Членам ИКМО предложили уволиться за незаконные отказы. Глава СПБИК Виктор Миненко пообещал оперативно найти правовые основания для аннулирования решений комиссии.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября — а сейчас ИКМО регистрируют кандидатов. В Северной столице могут смениться около 1,5 тысячи кандидатов. ИКМО “Екатерингофское” находится в лидерах по числу нарушений процедуры регистрации кандидатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ГИК поддержал идею Беглова об изменении процедуры выборов.

горизбирком екатерингофский ИКМО муниципальные выборы регистрация спбик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГИК посоветовал членам ИКМО “Екатерингофский” уволиться
Силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни
В Минтруде прояснили слова об отдыхе в день диспансеризации
В центр “Велес” привозят все больше травмированных бельчат
Лунное затмение хорошо увидят в Петербурге, но не в Москве
Самолет из Казани в Петербург экстренно вернулся в аэропорт вылета
Каршеринг насмерть сбил пешехода в зоне перехода на “Коле”
Ведение здорового образа жизни может предотвратить деменцию