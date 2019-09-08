Пропавший месяц назад вертолет Ми-2 нашли на Таймыре

Пропавший месяц назад вертолет Ми-2 нашли на Таймыре
Воздушное судно найдено в 47 километрах от предположительного места назначения. Фото: https://pixabay.com/

Вертолет Ми-2, исчезнувший с радаров месяц назад, найден в Красноярском крае, неподалеку от города Дудинка. Летательный аппарат полностью разрушен, на месте крушения найдено два тела.

Предположительно, именно этот вертолет вылетел 11 августа из микрорайона Коротчаево в Новом Уренгое в поселок Дудинка. Однако до пункта назначения аппарат не долетел. На тот момент поиски не принесли результатов и были приостановлены.

4 сентября появился приказ о возобновлении поисковой операции. Сегодня сгоревший аппарат обнаружили в 47 километрах от города Дудинка, места назначения пропавшего вертолета. По информации ТАСС, в кабине найдены останки двух тел.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о вертолете Минобороны, потерпевшем крушение под Саратовом. Летательный аппарат рухнул вскоре после взлета и загорелся от удара о землю.

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