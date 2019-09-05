Вертолет Минобороны потерпел крушение под Саратовом

Проблемы с Ми-8 начались сразу после взлета, при ударе о землю летательный аппарат загорелся.

Вертолет Минобороны жестко сел у поселка Сокол в Саратовской области. Проблемы с Ми-8 начались сразу после взлета, при ударе о землю летательный аппарат загорелся.

На борту не было никого кроме команды — источник ТАСС в экстренных службах заявил 5 сентября, что экипаж не пострадал. На место уже прибыли оперативные службы.

Ми-8 начали производить в 1965 году и делают до сих пор — всего выпущено свыше 12 тысяч единиц с разными модификациями. Вертолетом обычно управляют три человека, а количество десантников может составлять от 18 до 30 человек в зависимости от модификации.

Военный аэродром Саратов-Сокол расположен в 2 км от поселка Соколовый, который входит в состав Саратова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Норвегии при падении вертолета погибли четыре человека.