В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли

На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.

Согласно данным ведомства на борту разбившегося вертолета находились шесть пассажиров. В результате крушения четверо человек погибли, один получил тяжелые травмы и госпитализирован в медучреждение, и еще один пропал без вести. Сейчас в районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлекли обученных собак.

Отмечается, что крушение произошло в километре от проведения музыкального фестиваля. Потерпевший крушение самолет должен был доставить гостей на мероприятие.

Ранее GazetaSPb сообщала, что частный вертолет упал в реку Клязьма. В подмосковном Долгопрудном в реке Клязьма 31 августа затонул двухместный частный вертолет. В водоем он упал, зацепившись за линии электропередач.