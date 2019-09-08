Названы главные жалобы в ходе выборов в Санкт-Петербурге

Названы главные жалобы в ходе выборов в Санкт-Петербурге
Голосование на УИКах продлится до 20 часов вечера. Фото: Baltphoto

Александр Брод заявил, что каждое заявление проверяют, а все нарушения исправляют.

Александр Брод назвал главные жалобы, которые поступили в информационный центр единой избирательной комиссии. Член совета по правам человека при президенте заявил 8 сентября, что каждое заявление проверяют.

На участке №107 в Санкт-Петербурге не работала видеокамера, рассказал Брод. Ее починили. На одном из УИК не было одного из ящиков, одна из кабинок поменяла место, а сейф с бюллетенями неправильно хранили. Все эти данные проверили, и если нарушения были, то их исправляли. Брод не стал уточнять, что именно из списка оказалось правдой, а что — нет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что оппозиция заявила о нескольких случаях нарушений на участках, но ни одна из жалоб не подтвердилась, а видео сброса бюллетеней оказалось фейковым.

Голосования на УИКах продлится до 20 часов вечера. В Санкт-Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов сроком на 5 лет.

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