Москвичи забыли в метро кахон, меч и книги “Метро 2033”

Чаще всего москвичи забывают рюкзаки, сумки и зонтики. Фото: pixabay.com

Чаще всего москвичи забывают рюкзаки, сумки и зонтики. Фото: pixabay.com

Больше половины забытых вещей за 2 месяца лета так и не нашли владельцев.

Транспортный комплекс Москвы подвел итоги последних двух месяцев и назвал предметы, которые москвичи забывали в поездах и на станциях этим летом.

Всего сотрудники метро принесли на склад забытых вещей почти 1,9 тысяч предметов., рассказали в информационном центре метро 8 сентября. Чаще всего ими оказывались зонтики, рюкзаки, сумки. Однако попадались и более удивительные находки — в примеру, кахон (ударный инструмент из Перу, деревянный ящик, который особенно популярен у исполнителей фламенко), несколько книг “Метро 2033”, меч для представлений и кассовый аппарат.

Больше половины забытых вещей так и не нашли владельцев. С начала года на склад попало свыше 7 тысяч предметов.

Московский метрополитен является самым крупным в России — он состоит из 230 действующих станций.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов пообещал семь новых станций в Петербурге за 5 лет.