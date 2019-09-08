Семак прокомментировал дебют Осорио в «Зените»

Семак прокомментировал дебют Осорио в &#171;Зените&#187;
Йордан Осорио. Фото: ФК "Зенит"

Новичок петербургского «Зенита» Йордан Осорио дебютировал 8 сентября в матче с «Сочи». Первый выход футболиста на поле оценил главный тренер клуба Сергей Семак.

«Сегодня он смотрелся хорошо», — сказал Семак.

Специалист отметил, что «Зенит» еще раз проанализирует игру новичка и определит над какими моментами надо продолжать работать.

25-летний защитник Йордан Осорио перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды с возможностью выкупа. До этого он играл за португальский клуб «Порту». В «Зените» Осорио получил четвертый номер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче 8 сентября. Игра проходила на стадионе «Смена» в Петербурге. Итоговый счет на табло составил 2:1 в пользу петербуржцев. Голами отметились Алексей Сутомирин и Максим Бачинский. Для Сутомирина это гол стал первым за «Зенит» с момента трансфера.

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