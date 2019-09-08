“Зенит” победил “Сочи” в товарищеском матче со счетом 2:1

Счет не поменялся после первого тайма, зато болельщики увидели сразу двух Заболотных на поле.

“Зенит” обыграл ”Сочи” на своем стадионе “Смена” в Санкт-Петербурге 8 сентября. Счет не изменился после первого тайма — игра закончилась со счетом 2:1.

Алексей Сутормин забил первый гол за “Зенит” с момента своего трансфера в июле на 3-ей минуте матча с подачи Краневиттера. Затем Бачинский увеличил разрыв. Бурмистров поразил ворота Васютина на 36-ой минуте и после этого команды ушли на перерыв.

Во втором тайме тренер “Сочи” выпустил второго Заболотного на поле — Николай Заболотный сменил Фролова на воротах. Тем не менее, это почему-то не помогло гостям переломить ход матча, и счет до конца игры так и не поменялся. Следующим матчем петербуржцев станет встреча “Зенита” с “Арсеналом” в Санкт-Петербурге 13 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” выпустил на поле Дриусси после травмы.