Дриусси начнет матч “Зенита” и “Сочи” на поле

Заболотный занял позицию центрального нападающего в составе гостей.

“Зенит” раскрыл состав на матч с “Сочи”. Две команды встретятся для товарищеской игры на стадионе “Смена”.

В воротах сине-бело-голубых встанет Васютин — Лунев сейчас вызван в сборную. На линии защиты выстроятся Смольников, Ракицкий, Маммана и новичок Осорио, которого еще не видели на поле. Кузяев, Шатов, Сутормин и Краневиттер выйдут на позиции полузащитников. Себастьян Дриусси, судя по всему, восстановился после травмы и займет позицию в нападении вместе с Бачинским.

Кержаков, Симутенков, Воробьев, Иванов, Капленко и Жилов начнут матч на скамейке, но в товарищеской игре число замен не ограничено, поэтому не исключено, что каждому из них удастся поиграть.

“Сочи” тоже поделился составом на грядущую встречу — Заболотный займет позицию центрального нападающего с первых минут матча.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” проведет товарищескую игру с “Сочи”.