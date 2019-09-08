“Зенит” сыграет с “Сочи” — против старых игроков и Заболотного

“Зенит” сыграет с “Сочи” &#8212; против старых игроков и Заболотного
Часть игроков петербургского клуба разъехалась по сборным. Фото: "Зенит"

Товарищеский матч пройдет на стадионе “Смена” и начнется в 14 часов.

Клуб Санкт-Петербурга “Зенит” примет гостей из Сочи. Две команды сыграют товарищеский матч на стадионе Смена.

Игра начнется в 14 часов 8 сентября. Стоит учесть, что значительная часть игроков петербургского клуба разъехалась по сборным — например, ворота не сможет защитить Лунев, так что его место, вероятно, займет Михаил Кержаков. Дзюба, Барриос, Жирков и другие не смогут выйти на поле.

Клуб “Сочи” выкупил у “Зенита” за этот сезон восемь игроков, так что матч действительно может оказаться встречей старых друзей. Не исключено, что против петербургского клуба выйдет Заболотный, причем не один, а два — Николай Заболотный стоит у “Сочи” на воротах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Робертсон назвал поражение от сборной России обидным.

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