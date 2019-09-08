СПБИК проверяет 75 обращений из-за возможных нарушений на выборах

Проголосовали почти 250 тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Проголосовали почти 250 тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Корпус “За чистые выборы” не подтвердил большую часть данных о нарушениях.

Представитель избирательной комиссии Олег Зацепа рассказал о ходе выборов в Петербурге 8 сентября. СПБИК получила 75 обращений по поводу возможных нарушений на выборах. Каждое обращение намерены проверить.

Алена Булгакова, глава корпуса “За чистые выборы”, рассказала о проверке 170 сообщений о нарушениях — их получали как из СМИ, так и из соцсетей. Булгакова подчеркнула, что в большинстве случаев подтверждения данным не нашли — как, например, сообщению о подвозе бюджетников к УИКам 55 и 814.

Избирательные участки в Санкт-Петербурге открыли в 8 часов утра. Они проработают до 20 часов. Петербуржцы выбирают губернатора и 1560 муниципальных депутатов на следующие 5 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что подкуп кандидатов в МО “Морской” оказался социологическим опросом.