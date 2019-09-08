Осорио оценил дебют в “Зените” и столкновение с Заболотным

Осорио оценил дебют в “Зените” и столкновение с Заболотным
Йордан Осорио. Фото: ФК "Зенит"

Венесуэльца предупредили о физической силе “Зе”, но защитник просто попросил его быть поосторожнее.

Осорио оценил свой дебют в матче “Зенита” с “Сочи”. Защитник прокомментировал и свое столкновение с Антоном Заболотным.

Футболист “Порту” остался доволен своей игрой и выступлением “Зенита” 8 сентября. Защитник заявил, что тренируется с остальными уже 4-5 дней и “наладил контакт” с коллегами.

Осорио признался, что его предупреждали о физической силе Заболотного. Когда тот нарушил правила, венесуэлец сказал ему, чтобы тот был осторожнее — на испанском.

Антон Заболотный перешел из “Зенита” в”Сочи” в этом сезоне и стал вторым Заболотным в клубе — Николай стоит на воротах.

Защитник перешел в клуб Санкт-Петербурга на правах аренды, но не исключено, что “Зенит” захочет его выкупить. Ранее Сергей Семак заявил, что остался доволен дебютом игрока, о чем GazetaSPb сообщила ранее.

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Осорио оценил дебют в “Зените” и столкновение с Заболотным