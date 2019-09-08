Загородный участок в СНТ “Ягодка-1” никуда не исчезал

Загородный участок в СНТ “Ягодка-1” никуда не исчезал
Голосование продлится до 20 часов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

“Дачные” избирательные участки работают без нарушений.

На загородных участках для выборов не нашли нарушений. В СПБИК заявили,что информация об отсутствии избиркомов не соответствует действительности.

Юрий Кузьмин, представитель СПБИК, сообщил 8 сентября, что УИК в СНТ “Ягодка-1” работает, хотя в соцсетях появились сообщения, что избиратели не смогли его найти.

Горизбирком Санкт-Петербурга летом заявил о создании 92 “дачных” участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В выборах участвуют три кандидата: Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. Голосование продлится до 20 часов. Избирательными правами обладают около 3,8 млн петербуржцев и примерно 16% уже реализовали свое право.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге назвали районы-лидеры по явке.

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