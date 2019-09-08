В ГИК рассказали о «дачных» участках

В ГИК рассказали о &#171;дачных&#187; участках
Прием голосов на выборах завершен. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Эксперимент назвали удачным, хотя было много споров в преддверии выборов.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем рассказали в петербургской городской избирательной комиссии. Там заявили, что «дачные» участки, открытые в Ленинградской и Псковской областях, показали хорошие результаты – там практически не было нарушений, при это явка уже после обеда превысила 50% отметку. Пока что не сообщаются более свежие данные, но уже сейчас можно сказать об эффективности «дачных» участков – из-за хорошей погоды многие петербуржцы предпочитают проводить выходные за городом. Всего в Ленобласти зарегистрировались 20 тысяч человек-потенциальных избирателей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прием голосов на избирательных участках в Санкт-Петербурге закончился. Избирательные участки начали прием голосов в 8:00. Явка на губернаторских выборах, по состоянию на 18:00, составила 23,69%.

ГИК дачные участки
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