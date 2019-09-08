Беглов лидирует после обработки 0,1 бюллетеней

Беглов лидирует после обработки 0,1 бюллетеней
Александр Беглов лидирует на выборах. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора набрал почти 84% голосов – остальные разделили между собой другие кандидаты.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем заявили в ЦИК России. В сообщении сказано, что на данный момент обработано лишь 0,1% бюллетеней. Более 83% петербуржцев проголосовали за Александра Беглова, который около года исполнял обязанности главы Санкт-Петербурга. Второе место занимает кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов — его поддержали 11,23%. Тройку замыкает лидер эсер Надежда Тихонова, у которой пока 5,16%.

Напоминаем, что выборы состоялись в это воскресенье. По предварительным данным, явка не более 30%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился. Горизбирком в день голосования получил не менее 75 обращений по поводу возможных нарушений на выборах.

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