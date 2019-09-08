За Беглова в УИК на Маршала Тухачевского проголосовали 67%

В Красногвардейском районе на избирательном участке №907 подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора Петербурга. Поддержкой 67% избирателей там заручился Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора лидирует по предварительным результатам, сообщил депутат Ленинградской области Алексей Ломов в «Ночь выборов» на Малой Охте в пространстве ArtPlay.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова набрала 18% голосов. В поддержку кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова проголосовали 67% избирателей.

УИК №907 расположен в здании школы №108 на улице Маршала Тухачевского, 29.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов лидирует после обработки 0,1% бюллетеней. Врио губернатора показал предварительный результат в 84% голосов. На втором месте расположился Михаил Амосов с 11,23%.