Стрижак раскритиковала выборы муниципалов на Петроградке

Журналистка заявила, что ей пришлось искать информацию о кандидатах самой, потому что они не особо занимались агитацией.

Своим мнением телеведущая Нина Стрижак поделилась в рамках «Ночи выборов». Она поделилась впечатлением от выборов, которые прошли в Санкт-Петербурге 8 сентября. Женщина заявила, что ее возмутили выборы муниципалов на Петроградке, потому что кандидаты не удосужились подробнее рассказать о себе и обещаниях. Журналистке пришлось разыскивать информацию, чтобы понять, за кого голосовать. Она желала бы, чтобы ее забросали агитационными бланками, вместо такого «безобразия».

Она также не поняла, почему пиарщики Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, которые претендуют на пост губернатора Санкт-Петербурга, работали настолько плохо. Многие петербуржцы, думает Стрижак, не знают, кто они такие.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Макаров скрылся от вопросов журналистов в коридорах Мариинского дворца.