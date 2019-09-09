Парень, у которого диагностировали рак, рассказал о своем самочувствии до появления опухолей

Он активно занимался спортом, вел здоровый образ жизни и ничего не предвещало беды.

Об этом стало известно 8 сентября. Обо всем сообщает Daily Mail. Все случилось с жителем Великобритании. 21-летний спортсмен Дан Макгилл отправился к врачу, чтобы пройти плановое обследование. Он и представить не мог, какими шокирующими окажутся результаты анализов – медик обнаружил у него 20 раковых опухолей в правом легком. Это стало полной неожиданностью для всех – молодой человек чувствовал себя здоровым и не понимает, как такое могло произойти.

Дан заявил, что шесть дней в неделю ходил в тренажерный, а также часто играл в баскетбол. Он не замечал ни одышки, ни усталости, ни болей. Парень проходит курс реабилитации и мечтает о тренажерном зале во дворе, чтобы продолжить заниматься, несмотря на недуг.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что 84-летней императрице Японии проведут операцию по удалению рака груди.