84-летней императрице Японии проведут операцию по удалению рака груди

84-летней императрице Японии проведут операцию по удалению рака груди
Почетная императрица Японии Митико. Фото: Википедия

В ходе плановой диспансеризации у почетной императрицы Японии и матери нынешнего императора Митико выявили рак груди. Сейчас она готовится к операции по удалению опухоли.

Обнаружить рак удалось на ранней первой стадии. Перед операцией у императрицы Митико возьмут все необходимые анализы.

Удаление опухоли будет проведено в госпитале при Токийском университете. Операция, по прогнозам, займет четыре часа, пишет AP со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.

По словам медиков, императрица похудела за последние месяцы на несколько килограмм. Потерю веса связали с подготовкой к церемонии отречения от престола ее супруга, императора Акихито, и к коронации её сына Нарухито. Перед операцией врачи порекомендовали императрице отдохнуть и восстановить силы.

Отметим, что в начале лета у Митико обнаружили проблемы с сердцем. Операция была проведена в конце июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый император Японии Нарухито впервые поприветствовал народ после интронизации.

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