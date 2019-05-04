Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако, впервые поприветствовали свой народ после интронизации, которая состоялась три дня назад.

59-летний император обратился к своим подданным с короткой речью.

«Большое спасибо за поздравления от всех вас в мой адрес … Я молюсь за ваше здоровье и счастье, и искренне надеюсь, что Япония будет вместе с другими странами стремиться к миру во всем мире и достигнет еще большего процветания», — цитирует императора канал NHK.

Вместе с императором, на закрытом бронированным стеклом балконе, присутствовало 13 совершеннолетних членов императорской семьи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, император Акихито собирается отречься от престола и передать трон своему сыну. Монарху предстоит совершить особый ритуал, прописанный для подобных случаев.