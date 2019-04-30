В Японии сменится император и начнется новая эпоха

Сперва императору предстоит поговорить с богами-предками о своем решении. Фото: pixabay.com

Сперва императору предстоит поговорить с богами-предками о своем решении. Фото: pixabay.com

Правитель Акихито уйдет на покой в возрасте 85 лет.

В Японии император Акихито собирается отречься от престола и передать трон своему сыну. Монарху предстоит совершить особый ритуал, прописанный для подобных случаев, сегодня 30 апреля.

Императору Японии надлежит пройти в храм, посвященный предыдущим правителям страны, где он сообщит о своем решении уйти на покой богине Солнца Аматэрасу, от которой ведут свой род императоры.

После этого пройдет гражданская церемония отречения — Акихито обратится к японцам в последний раз. Завтра 1 мая на престол взойдет его сын Нарухито. Завершится эпоха Хэйсэй — “Установление мира”, которая длилась 31 год, и начнется эпоха Рэйва — “Прекрасной гармонии”.

Япония является конституционной монархией — император представляет роль главы государства, но все решения принимает совет министров. Акихито 85 лет, его сыну Нарухито — 59. Император правил Японией с 1989 года.

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