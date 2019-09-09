В Ленобласти мигрант изнасиловал 83-летнюю старушку

В Ленобласти мигрант изнасиловал 83-летнюю старушку
Неизвестный проник в частный дом пенсионерки и совершил насильственные действия. Фото: pixabay

Полицейские задержали мужчину, надругавшегося над 83-летней жительницей города Отрадное Кировского района.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в семь утра 8 сентября. По словам заявительницы 1936 года рождения, неизвестный проник в ее частный дом и, применив физическую силу, совершил насильственные действия, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего безработного, уроженца Азербайджана по имени Алибаба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее GazetaSPb сообщала, что житель Тихвина сел на 18 лет за изнасилование и убийство тещи. В Ленинградской области вынесли приговор жителю города Тихвина. Год назад, будучи пьяным, мужчина изнасиловал пенсионерку, а затем задушил её.

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