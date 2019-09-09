Памфилова заявила об отмене итогов выборов в МО «Народный»

Памфилова заявила об отмене итогов выборов в МО &#171;Народный&#187;
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Итоги голосования на УИК №38 в МО «Народный» Невского района Петербурга официально признаны недействительными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В ходе проверки выяснилось, что бюллетени по многомандатным избирательным округам были выданы людям, которые не обладали активным избирательным правом в этом округе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ЦИК.

Подобная ситуация нарушает закон о выборах.

Напомним, в Петербурге 8 сентября прошли муниципальные выборы и выборы губернатора. На пост главы города претендовали Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). После обработки 98,12% бюллетеней в голосовании лидирует Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Элла Памфилова заявила о необходимости поменять систем выборов в муниципальные образования Петербурга. Провести реорганизацию планировалось после единого дня голосования.

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