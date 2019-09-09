Борщевик заметили у школы на 19-ой линии Васильевского острова

Заявку на очистку территории уже приняли в экстренных службах. Фото: скриншот VK

Заявку на очистку территории уже приняли в экстренных службах. Фото: скриншот VK

Растение может быстро распространиться и потом от него будет сложно избавиться.

Борщевик Сосновского обнаружили на 19-ой линии В.О. Жители Василеостровского района переживают, что опасное растение оказалось рядом со школой №17.

Запись о борщевике появилась в группе “Живем на Васильевском” утром в понедельник 9 сентября. Местные жители уже позвонили в экстренные службы и там приняли заявку. Автор записи в соцсети напомнил, что борщевик быстро распространяется, вырастает до 6 м и может обжечь кожу. Впрочем, с концом лета опасность захвата борщевиком 19-ой линии снижается.

Летом 2019 года пять петербуржцев получили ожоги в результате контакта с борщевиком, по данным комитета по здравоохранению Петербурга. Большая часть ожогов пришлась на руки и ноги. Ранее GazetaSPb сообщила, что борщевик добрался до центра Санкт-Петербурга и вырос на территории Александро-Невской лавры.