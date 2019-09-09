Стали известны подробности смертельного ДТП на Киевском шоссе

Два человека в Ford Torneo погибли на месте. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Два человека в Ford Torneo погибли на месте. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

После аварии в больницу доставили мужчину и женщину с травмами средней степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили подробности аварии в Лужском районе Петербурга. Три машины столкнулись на трассе “Петербург — Псков” утром в понедельник.

Ford Transit обгонял Hyundai Starex, но задел машину, из-за чего микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в еще один Ford – на этот раз Torneo, сообщили в УГИБДД Петербурга и Ленобласти 9 сентября. Погибли мужчина за рулем Torneo и его женщина-пассажир. Водитель и женщина в Hyundai отделались травмами средней тяжести.

После аварии Volkswagen наехал на обломки ДТП, но никаких повреждений, кроме царапин лако-красочного покрытия, машина и ее водитель не получили.

Ранее GazetaSPb сообщила о столкновении трех микроавтобусов на Киевском шоссе.