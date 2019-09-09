В утреннем ДТП на Киевском шоссе погибли два человека

Три микроавтобуса столкнулись в Лужском районе. Фото: ГУ МВД по СПБ И ЛО

Три микроавтобуса столкнулись в Лужском районе. Фото: ГУ МВД по СПБ И ЛО

Инспекторы ГИБДД Петербурга и Ленобласти уточняют число пострадавших и их состояние.

Три микроавтобуса столкнулись на Киевском шоссе. По предварительной информации, одна из машин выскочила на встречную полосу.

Авария произошла около 8:30 утром в понедельник 9 сентября, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. В Лужком районе Ленобласти столкнулись Ford Transit и Tourneo, Hyundai. Уже известно о первых жертвах: полицейские сообщают о смерти двух человек, но число пострадавших уточняется.

На место приехали сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства аварии. Вероятно, одна из машин попыталась обогнать ехавший впереди автомобиль. В Ленобласти сегодня пасмурно, но видимость остается хорошей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что смертельная авария в Тосненском районе Ленобласти превратилась в уголовное дело — в ней погибли три человека.