Смертельная авария в Ленобласти стала уголовным делом

Смертельная авария в Ленобласти стала уголовным делом
Трое погибли, а пострадавшую увезли с тяжелыми травмами. Фото: https://vk.com/dorinspb

Женщина на Honda выехала на встречную полосу ночью — погибли трое мужчин.

Полицейские Петербурга и Ленобласти запустили в работу уголовное дело после смертельной аварии в Тосненском районе, которая произошла прошлой ночью. Женщина на Honda выехала на «встречку» и влетела в BMW.

ДТП на 11-ом км трассы Павловск — Косые мосты произошло около 00:30 минут воскресенья, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД по СПБ и ЛО 9 сентября. В аварии погибли трое мужчин, а жительницу Парголово увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По статье 264 УК Рф, по которой теперь работают правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти, можно получить до 7 лет лишения свободы максимум или принудительные работы до 5 лет. Женщину могут осудить за нарушение правил, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Ранее GazetaSPb сообщила подробности аварии в Ленобласти.

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