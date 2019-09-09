Смертельная авария в Ленобласти стала уголовным делом

Женщина на Honda выехала на встречную полосу ночью — погибли трое мужчин.

Полицейские Петербурга и Ленобласти запустили в работу уголовное дело после смертельной аварии в Тосненском районе, которая произошла прошлой ночью. Женщина на Honda выехала на «встречку» и влетела в BMW.

ДТП на 11-ом км трассы Павловск — Косые мосты произошло около 00:30 минут воскресенья, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД по СПБ и ЛО 9 сентября. В аварии погибли трое мужчин, а жительницу Парголово увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По статье 264 УК Рф, по которой теперь работают правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти, можно получить до 7 лет лишения свободы максимум или принудительные работы до 5 лет. Женщину могут осудить за нарушение правил, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Ранее GazetaSPb сообщила подробности аварии в Ленобласти.