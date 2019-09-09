Петербуржец угрожал девушкам ножом в ТЦ Колпино

Две посетительницы обратились за помощью к сотрудникам торгового центра, а те вызвали Росгвардию.

Сотрудники Росгвардии задержали в Колпинском районе Петербурга мужчину, который угрожал убить двух девушек. Оперативники забрали у 56-летнего задержанного нож.

Наряд ВО при патрулировании территории получил сигнал тревоги из торгового центра на Пролетарской ул. Колпино вечером в воскресенье, сообщили GazetaSPb в УВО Санкт-Петербурга 9 сентября. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что две девушки обратились к сотруднику ТЦ за помощью.

Девушки объяснили, что у них произошел конфликт с посетителем ТЦ, который достал нож и пригрозил убить обидчиц. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на месте и сдали в отдел полиции.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в отеле на Петроградской стороне мужчина ударил девушку по лицу.