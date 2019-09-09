Пьяный мужчина избил девушку в отеле на Петроградской

Постоялица отеля сделала молодому человека замечание за буйство, а в ответ получила удар в лицо.

Росгвардия задержала молодого человека, которой ударил постоялицу отеля на Большом проспекте Петроградской стороны. 23-летний мужчина не смог стерпеть замечания за шум.

Наряд группы задержания получил сообщение о конфликте в гостинице в доме 37 на Большом проспекте вечером в субботу, сообщили GazetaSPb в УВО Санкт-Петербурга 9 сентября. Выяснилось, что 23-летний мужчина пришел пьяным в отель и вел себя несдержанно. 29-летняя девушка сделала молодому человеку замечание, но в ответ получила только удар кулаком по лицу.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину на месте и отдали полицейским — там решат, что с ним делать. Уголовное дело пока не возбудили, но девушке пришлось обратиться в травмпункт за медпомощью.

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