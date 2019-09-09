Жительница Колпино обменяла золотое кольцо на три монеты

Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. Фото: Baltphoto

Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. Фото: Baltphoto

Правоохранители Колпинского района ищут двоих граждан, которые обманули девушку и похитили у нее ювелирное изделие.

Как сообщает региональное ГУ МВД, инцидент произошел утром 8 сентября в сквере возле дома 4 по Октябрьской улице в Колпино. Двое неизвестных подошли к 20-летней девушке и, злоупотребив ее доверием, обманным путем забрали золотое кольцо, принадлежавшее пострадавшей. Взамен они вручили девушке три монеты, после чего скрылись.

Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. Материальный ущерб оценили в 15 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьница отдала гадалке золотые украшения в Колпино. Полиция Петербурга ищет мошенницу, которая убедила 13-летнюю девочку отдать ей золотые украшения на Колпинском шоссе. Возбуждено уголовное дело.