Петербуржца осудили за перерезанное горло

Подсудимый получил 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Фото: pixabay.com

Подсудимый получил 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Фото: pixabay.com

В декабре пьяный мужчина поссорился с сожительницей и бросился на нее с ножом.

Петербуржца осудили за покушение на убийство в Приморском районе Петербурга. Мужчина перерезал горло сожительнице, но ее удалось спасти.

Дело рассматривал Приморский районный суд, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 сентября. Следствие выяснило, что в ночь с 7 на 8 декабря пьяный Владимир Р. поссорился с сожительницей и перерезал ей горло. На место приехали сотрудники “Скорой помощи” и женщину удалось спасти.

Суд Петербурга принял во внимание позицию прокурора и назначил подсудимому 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Сейчас петербуржец ждет отправления в место отбывания наказания.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Колпино мужчина угрожал ножом двум девушкам в торговом центре.